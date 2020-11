Banche: l'infrastruttura di Sia per la Banca centrale d'Islanda

Milano, 26 nov. (Adnkronos) – La Banca Centrale d’Islanda Sia hanno avviato il nuovo sistema di regolamento in tempo reale dei pagamenti all’ingrosso e la nuova piattaforma per gli instant payment. Con la tecnologia di Sia, "la Banca Centrale d’Islanda può infatti avvalersi di un'infrastruttura più evoluta e strategica per i pagamenti di importo rilevante e al dettaglio che consentirà anche una più stretta cooperazione con altre Banche Centrali", spiega una nota.

La Banca Centrale d’Islanda gestisce tutti i pagamenti interbancari del paese: elabora attualmente un significativo volume giornaliero di transazioni, fino a 1 milione con picchi di 160.000 di operazioni all'ora, nonostante una popolazione di poco superiore ai 365.000 abitanti. Il nuovo sistema è stato sviluppato per gestire fino a 5 milioni di pagamenti al giorno ed elaborare mediamente ogni transazione in meno di 40 millisecondi.