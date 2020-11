Coronavirus, erogatori gel igienizzante in tutte aree self del Gruppo Intesa Sanpaolo

Torino, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Intesa Sanpaolo ha stabilito di procedere all’installazione di erogatori di gel igienizzante nelle aree self su tutto il territorio nazionale, compresa la rete Ubi di prossima integrazione. La distribuzione inizierà a partire da metà dicembre e si concentrerà inizialmente sulle aree self gestite direttamente dalle filiali (oltre 2.100 in tutta Italia) e successivamente su quelle esternalizzate (202) e su quelle presso terzi (262, tipicamente presso centri commerciali), nelle quali l’impianto e la ricarica saranno gestiti dalle imprese di pulizia.

Non saranno invece oggetto di intervento le postazioni bancomat ’fronte strada’ perché non gestibili puntualmente, essendo posizionate all’interno di facciate condominiali rispetto alle quali non è possibile effettuare l’intervento, e in generale soggette a maggior rischio di vandalismo/manomissione. Il piano di installazione terminerà indicativamente entro metà gennaio.

Intesa Sanpaolo curerà, direttamente o indirettamente, la periodica ricarica degli erogatori di gel. La tutela del personale e dei clienti, con la garanzia della continuità e della qualità del servizio, è una delle priorità di Intesa Sanpaolo fin dall’inizio dell’emergenza pandemica.

L’utilizzo in autonomia degli sportelli bancomat, oltre a essere un servizio gratuito, è raccomandabile perché garantisce rapidità e sicurezza per tutti. Presso le oltre 7.700 casse veloci automatiche è possibile in qualsiasi momento della giornata controllare il proprio conto, versare e prelevare contanti, gestire pagamenti/incassi e disporre operazioni prima possibili solo in filiale, come la prenotazione degli assegni o i bonifici.

Con 'Prelievo cardless' e 'Prelievo sos', i clienti della banca online possono prelevare anche con lo smartphone, senza neppure usare la carta; oppure consentire ad altri di prelevare dal proprio conto in situazioni di emergenza: basta creare in pochi secondi un codice con lo smartphone e condividerlo con chi si vuole.

Le filiali Intesa Sanpaolo sono aperte dal lunedì al venerdì, con ingresso consentito previo appuntamento (orari aggiornati disponibili nel sito internet ). Grazie agli investimenti in tecnologia, è possibile dialogare e operare con la Banca attraverso tutti i canali disponibili e nella massima sicurezza: tramite filiale online, dal proprio internet banking, con l’app Intesa Sanpaolo Mobile o contattando il gestore via mail o cellulare per un supporto anche a distanza.