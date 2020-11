Coronavirus: in Lombardia calano ancora ricoveri, -118 in ospedale

Milano, 26 nov. (Adnkronos) – Scende ancora il numero dei posti letto occupati da malati Covid19 negli ospedali della Lombardia. Secondo gli ultimi dati della Regione, sono 118 i ricoverati in meno rispetto a ieri, per un totale di 7.996 unità.

In terapia intensiva sono 8 in meno i pazienti, per un totale di 934 posti. Sono 3.118 i guariti e i dimessi rispetto a ieri.