Coronavirus: ipotesi Cdm domenica pomeriggio su dl ristori quater**

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, si va verso un Cdm domenica pomeriggio per dare il via libera al dl ristori quater, atteso non solo per dare nuovi sostegni alle aree del Paese più colpite dalle nuove strette anti-Covid ma anche per il rinvio delle scadenze fiscali al 30 aprile per chi ha subìto perdite a causa della pandemia.