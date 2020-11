Coronavirus, Mid: "In 10 giorni ok da oltre 60 imprese a 'Vicini e Connessi'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Grazie alla collaborazione di molte aziende, Solidarietà digitale mette a disposizione servizi digitali per commercianti e negozi di prossimità. E "a meno di 10 giorni dal lancio dell’iniziativa, sono oltre 60 le realtà imprenditoriali che hanno risposto all’appello di 'Vicini e Connessi', il progetto di Solidarietà Digitale, promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale, che permette a piccoli commercianti e negozi di prossimità di promuovere le proprie attività attraverso piattaforme e servizi digitali".

E' quanto emerge dal post appena pubblicato sul sito del Mid, il Ministro dell'Innovazione tecnologica e della digitalizzazione.

"Si tratta -spiega il post- di un’opportunità per utilizzare la tecnologia per le vendite online, ampliando la propria clientela e giro d’affari in un periodo economico difficile causato dall’emergenza Covid-19. Vengono pubblicate oggi le prime offerte solidali, che sono in linea con i criteri dell’Avviso pubblico dello scorso 18 novembre. Ulteriori proposte solidali potranno essere presentate fino al 18 dicembre.

Di conseguenze l’elenco delle offerte a disposizione dei commercianti si amplierà nei prossimi giorni".

Con questa iniziativa, in particolare, riguardo il Commercio online e le consegne a domicilio, "commercianti locali e negozi di prossimità hanno a disposizione una serie di servizi per ampliare le loro attività. Tra le offerte pubblicate figurano infatti strumenti per il commercio online, per la creazione di siti internet, nonché per facilitare la consegna a domicilio di prodotti".

Molte delle offerte solidali, riferisce il post del Mid, "sono volte ad aiutare i piccoli commercianti a migliorare la loro visibilità online. Sono disponibili servizi di consulenza e di formazione per il mondo dei social network, un canale fondamentale per rafforzare il rapporto con i clienti ed espandere la capacità di vendita. In aggiunta sono a disposizione servizi di marketing digitale che sfruttano strumenti come la pubblicità online".