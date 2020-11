Italia-Francia: Le Maire, ‘grande convergenza su temi nazionali, Ue e internazionali’

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Con l'Italia "abbiamo una grandissima convergenza su tutti i temi nazionali, europei o internazionali". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire al termine dell'incontro con il suo omologo italiano, Roberto Gualtieri. "Sono felice di essere a Roma.

Come gli altri ministri del Governo francese non sto facendo in questo periodo nessun spostamento all'estero salvo per incontrare i miei amici più cari e quindi l'Italia", aggiunge Le Maire.