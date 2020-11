Lusso: Lunelli (Altagamma), 'in Cina grandi potenzialità per design e vino italiani'

Milano, 26 nov. (Adnkronos) – "Ci sono alcuni settori italiani dell'alto di gamma che sono meglio posizionati in Cina, la moda per prima, che ha avuto una crescita importante, con una quota di mercato rilevante e con una performance positiva e non solo per i grandi gruppi.

Il design è in fase di crescita e il Salone di Shanghai ha portato un interesse crescente sui marchi del design, anche se siamo ancora in una fase dove c'è una grande potenzialità". Lo ha detto Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, la fondazione che riunisce le imprese dell’alta industria culturale e creativa italiana, intervenendo al Milano Fashion Global Summit 2020.

Ma sul settore del vino italiano, ha continuato, "abbiamo ancora tantissimo spazio, perché il vino italiano rappresenta ancora una quota minuscola".

Negli Stati Uniti il vino italiano "conta quasi per un terzo delle importazioni ed è primo come valore per importazione, mentre in Cina il vino italiano conta poco più del 5% del valore delle importazioni. C'è ancora un gap da colmare rispetto ai francesi per esempio". In ogni caso "la Cina è sicuramente il mercato del futuro per quanto riguarda il nostro comparto".