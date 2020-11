Roma, assalto a portavalori a Valle Martella: ferita guardia giurata

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Assalto a un portavalori questa mattina verso le 10 circa davanti all'ufficio postale di via Bellini a Valle Martella, nel comune di Zagarolo (Roma). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, tre persone a volto coperto, di cui due armate di pistola, dopo aver esploso vari colpi di pistola contro il portavalori hanno ferito una guardia giurata all’inguine mentre risaliva a bordo del furgone dopo aver depositato il denaro.

I tre sono riusciti a prendere la valigetta con i soldi, che i vigilantes avrebbero dovuto consegnare a un altro ufficio postale, per poi scappare a bordo di una Ford Fiesta.

L'autista del portavalori, che si trovava nel furgone con il quale si è subito allontanato insieme al ferito, è rimasto incolume. La guardia giurata ferita è stata trasportata in elisoccorso al San Camillo e non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della Stazione di Zagarolo e di Frascati per le indagini.