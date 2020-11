Coronavirus: esercito operativo da lunedì a ospedale Monza

Milano, 27 nov. (Adnkronos) – Sono 401 i pazienti Covid19 in cura all'Asst di Monza: 296 al San Gerardo di Monza di cui 43 in terapia intensiva e 105 all’ospedale di Desio di cui 11 in terapia intensiva. E' l'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria, che spiega come i medici e gli infermieri dell'esercito arrivati mercoledì – sono venti in tutto – saranno operativi da lunedì nei reparti dopo i primi giorni di affiancamento.

"Questa mattina il dg Mario Alparone e il direttore sanitario Laura Radice della Asst Monza hanno incontrato i medici e gli infermieri dell’esercito per un momento di ringraziamento e di confronto", spiega la nota.