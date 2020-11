Ue: Fontana, 'da Lombardia piano e proposte per quota 35 mld Recovery Fund'**

Milano, 27 nov. (Adnkronos) – Sul Recovery Fund "la Regione Lombardia sta predisponendo un piano, ha già predisposto una serie di proposte che verranno poi con voi condivise per 35 miliardi, che è la quota che è stata assegnata alla Regione Lombardia, sulla quale può esprimere un proprio parere".

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo agli Stati Generali dell'Ordine degli Ingegneri. "Sono proposte che vanno nella direzione dei principi stabiliti e voluti dalla Unione Europea: digitalizzazione, transizione verde, rigenerazione ed attrattività", indirizzi "che la nostra regione vuole fare propri", aggiunge.

Fontana crede molto nella collaborazione tra la Regione e l’Ordine degli Ingegneri, in particolare sulla normativa dedicata alla rigenerazione, "una legge nella quale come regione crediamo molto, in quanto consente da un lato di eliminare ferite che esistono all’interno delle nostre città e dei nostri comuni, dall’altro lato di evitare di andare avanti nel consumo del territorio".

La Regione ha messo a disposizione per il 2021 e il 2022 "complessivamente 100 milioni che vanno nella direzione di favorire ed agevolare gli interventi di rigenerazione urbana".