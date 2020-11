Zona gialla per Liguria e Sicilia

Milano, 27 nov. (Adnkronos Salute) – Liguria e Sicilia in zona gialla. Il ministero della Salute ha reso noto che il ministro Roberto Speranza "firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia.

L'ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre".