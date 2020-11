Assoporti: Orlando, 'Nerli autorevole punto riferimento economia mare'

Roma, 29 nov (Adnkronos) – "Francesco Nerli se ne è andato troppo presto ma ci ha lasciato un settore, quello della portualità e della logistica, che per sempre porterà la firma dei suoi progetti, delle riforme, delle sue intuizioni e della sua capacità di aumentare il prestigio e l'attrattivita' dei porti italiani ai livelli delle più importanti realtà del mondo".

Lo dice Andrea Orlando, vice segretario del Pd.

"Nella sua esperienza politica, da deputato, da presidente di Assoporti, Francesco ha rappresentato un autorevole punto di riferimento per la politica e per l'intero settore dell'economia del mare e ha saputo affrontare con grandissima dignità e senso di responsabilità anche le prove più difficili, come quelle giudiziarie, da cui ne è uscito dopo tanti anni senza alcuna macchia. Ai suoi cari un abbraccio", aggiunge Orlando.