Assoporti: Zingaretti, 'Nerli appassionato innovatore e riformatore'

Roma, 29 nov (Adnkronos) – "Con la scomparsa di Francesco Nerli il mondo dei trasporti perde uno dei suoi più appassionati innovatori e conoscitori, grazie al quale la portualità e la logistica hanno fatto in questi decenni decisivi passi in avanti per competere all'altezza con i più importanti riferimenti mondiali del settore".

Lo dice Nicola Zingaretti.

"I suoi impegni prima da parlamentare, poi da presidente di Assoporti e dei porti di Civitavecchia e Napoli, hanno rappresentato una formidabile stagione di riforme per il settore che è diventato una eccellenza del sistema Paese. Alla sua famiglia e ai suoi cari le consiglianze del Partito Democratico", aggiunge il segretario del Pd.