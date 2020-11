Iran, scienziato assassinato: "Ma programma nucleare continua"

Teheran, 28 nov. (Adnkronos/Dpa) – L' non fermerà in alcun modo il programma nucleare di Teheran. Lo dichiara il capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, Ali-Akbar Salehi. "Il percorso di Fakhrizadeh continuerà ora con maggiore intensità", ha detto Salehi.

Sulla stessa linea, in un tweet, il ministro iraniano della Comunicazione, Mohammad Javad Azari Jahromi: "Ricresceranno in migliaia dopo il fiore che è stato strappato".