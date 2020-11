Smog: la zona rossa non lo ferma, a Milano 4 giorni con pm10 oltre limiti

Milano, 28 nov. (Adnkronos) – Con la giornata di ieri, venerdì 27 novembre, Milano conta quattro giorni consecutivi di smog oltre i limiti, e probabilmente con la giornata di oggi, sabato 28 novembre, arriverà a cinque. La 'zona rossa' e tutti i suoi limiti agli spostamenti non hanno fermato il Pm10 e le polveri sottili nell'aria del capoluogo della Lombardia sono in costante aumento.

Il valore limite di pm10, ovvero 50 milligrammi per metro cubo, è stato superato gradualmente a partire da martedì 24 fino a raggiungere i 98 mg/metro cubo di media giornaliera toccati ieri. In Lombardia il problema non riguarda solo Milano: hanno superato i limiti di smog consentiti dalla legge in questi giorni quasi tutte le province, tra cui Monza, Bergamo, Pavia, Lodi e Cremona, per citarne alcune.