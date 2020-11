Milano: aggredita dal convivente nella notte, finisce in ospedale

Milano, 29 nov. (Adnkronos) – I carabinieri sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica, poco prima dell'una, in un appartamento di via Benvenuto Cellini, a Corsico, provincia di Milano, in soccorso di una donna aggredita dal compagno. S.C., 43 anni, è stata colpita dal convivente al volto, al capo e alle braccia ed è stata portata per le lesioni dal 118 all'ospedale di Rozzano.