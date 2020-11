Ro,a 30 nov. (Adnkronos) – "Col Decreto ristori quater, approvato in Cdm, variamo nuovi aiuti per le categorie in difficoltà, fra cui un bonus per stagionali di turismo e spettacolo e lavoratori sportivi e sospensione dei versamenti contributivi di dicembre per le PMI.

Insieme possiamo superare questa crisi". Lo scrive in un tweet la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.