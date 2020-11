Dl ristori: Franceschini, 'altri 1000 euro a stagionali turismo e artisti'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – "Nel decreto legge approvato ora in Consiglio dei Ministri ulteriori 1000 euro per gli stagionali del turismo e per artisti, maestranze e lavoratori intermittenti dello spettacolo". Lo scrive in un tweet il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini, capo delegazione del Pd al governo.