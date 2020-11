Dl ristori: nota Chigi, 250 mln nel 2020 a regioni per taglio debito**

ROma, 30 nov. (Adnkronos) – Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso. Lo comunica palazzo Chigi, nella nota che segue il Cdm che ha approvato il decreto legge ristori quater.