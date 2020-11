Dl ristori: nota Chigi, +90 mln a fondo spettacolo 2021, +10 mln a turismo 2020**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Aumenta di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. E viene incrementata di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Lo comunica palazzo Chigi, nella nota che segue il Cdm che ha approvato il decreto legge ristori quater.