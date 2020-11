Dl ristori: nota Chigi, aiuti anche ad aziende autobus scoperti

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Le misure di sostegno per le attività in difficoltà, introdotte per far fronte all'emergenza economica, ''sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti''. Lo comunica palazzo Chigi, nella nota che segue il Cdm che ha approvato il decreto legge ristori quater.