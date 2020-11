Dl Sicurezza: Bignami (Fdi), 'in gioco ingenti interessi economici'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – "Secondo noi ci sono due priorità per le quali siete interessati ad approvare questo decreto. E' innegabile che con la ripresa del fenomeno immigratorio, si affianca l'affluenza di ingenti somme di denaro che sono notoriamente vicine al vostro mondo".

Lo ha detto in Aula alla Camera il deputato di Fdi, Galeazzo Bignami, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo al ddl di conversione del decreto Sicurezza, che modifica le norme dei precedenti decreti Salvini.

"C'è poi un tema di natura culturale che vi ispira: avete un problema con la questione dell'identità, che sia identità di genere, identità famigliare, identità nazionale. Per il Pd, con la sua cultura globalista e migrazionista, è necessario rimuovere ogni tipo di identità, perché l'identità è un ostacolo alla creazione del consumatore perfetto, indistinto, piegato alle esigenze del mercato, che il Pd vuole creare.

Riconosciamo invece al M5s di non aver tradito alcun valore, perché il M5s non ha valori da tradire, visto che i pochi che aveva, come dimostrano le cronache degli ultimi giorni, tutti in fumo", ha concluso Bignami.