Editoria: Mibact, 18 milioni di euro per Tax Credit Librerie**

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Oltre 18 milioni di euro per le librerie. Sono stati assegnati i crediti d’imposta del Tax Credit Librerie 2020, la misura introdotta dal ministro Franceschini nel 2017 per sostenere le librerie che lo stesso ministro definì un “valido strumento per permettere a alle librerie di proseguire la propria attività e continuare così a essere un presidio culturale soprattutto nei piccoli centri, alimentando la passione per il libro e per la lettura in molte comunità”.

Con la pubblicazione del Decreto 802 del 26/11/2020 sul sito della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore www.librari.beniculturali.it e sul sito dedicato taxcredit.beniculturali.it viene presentato anche l’elenco dei beneficiari, coi relativi importi detraibili, che raggiungono somme fino ad un massimo di 90.000 euro per gli esercenti con un maggior numero di punti vendita.

“A tre anni dal suo lancio il Tax Credit Librerie si conferma non solo un contributo efficace inserito organicamente nelle misure a sostegno del settore, ma, in tempi di pandemia, soprattutto un provvedimento che farà valere ancor più i suoi effetti contro i contraccolpi della crisi economica – ha dichiarato Paola Passarelli, drettore generale Biblioteche e diritto d’autore – contribuendo a rafforzare la presenza sul territorio delle librerie, che rappresentano uno dei vitali avamposti per investire nella crescita della lettura”.