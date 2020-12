G20: Renzi, 'da oggi Italia alla guida, mai successo prima'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Inizia oggi, col mese di dicembre, la grande stagione del primo G20 a presidenza italiana. Mai il nostro Paese ha guidato questo consesso. E mai il G20 ha conosciuto un periodo così intenso e difficile. La pandemia sta cambiando molto anche nelle relazioni internazionali".

Lo scrive Matteo Renzi nelle enews.

"La vittoria di Joe Biden è stata giustamente accompagnata dal grido 'America is back', ma – allo stesso tempo – l’iniziativa storica di Trump, conosciuta come la pace di Abramo, segnerà i prossimi decenni. Quale sarà ruolo della Cina nello scenario tecnologico e ambientale del futuro? Quale partita giocherà la Russia? Come affrontare le sfide che vengono da Africa e Sud-Est? Come prepararsi a un prossimo attacco nel settore della cyber security?".

"Di tutti questi temi dovrebbe discutere il dibattito pubblico anziché essere concentrato sulle piccole cose. E abbiamo bisogno di una forte leadership europea sui temi che ho appena evidenziato. Spero che il G20 ci aiuti a fare un passo in avanti anche nella qualità della nostra discussione politica: ne ha bisogno l’Italia, ne ha bisogno l’Europa".