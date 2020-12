Mes: Lezzi, 'bene Di Maio, riforma peggiorativa e M5S dirà sempre no a uso'**

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Sono pienamente d'accordo con Luigi Di Maio che ha appena dichiarato che, fino a quando ci sarà il M5S, l'Italia non accederà al Mes". Lo scrive Barbara Lezzi su Fb.

"Ha detto anche un'altra cosa sacrosanta e cioè che 'la riforma del Mes è peggiorativa'.

Non possiamo permettere il peggioramento di uno strumento che potrebbe finire, in futuro, nelle mani di un governo in cui potrebbe anche non esserci il M5S. La buona politica deve essere lungimirante".