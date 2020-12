Cinema: effetto 'Tolo Tolo' in sala, perdite contenute nel primo semestre 2020 (2)

(Adnkronos) – Con questo ulteriore approfondimento, l’Ufficio Statistica della Società Italiana degli Autori ed Editori vuole fornire uno strumento puntuale per esaminare a livello locale l’andamento della spesa e della presenza del pubblico al cinema, a teatro, ai concerti, allo stadio, nelle sale da ballo e in ogni altro genere di spettacolo e di sport in un periodo in cui il settore dello spettacolo ha subito ingenti perdite e gravissime ricadute sui livelli occupazionali a causa dell’emergenza sanitaria.

Le cifre sono presentate attraverso quattro tabelle per ciascuna regione. Le prime due permettono di visualizzare i dati in valore assoluto dei quattro indicatori (eventi, ingressi, botteghino e spesa del pubblico) relativi al primo semestre 2020 e nei primi sei mesi dell’anno precedente. Nelle tabelle successive è riportata la variazione sia in valore assoluto che in percentuale che è stata registrata nella prima metà del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 per ciascuna attività di spettacolo.