Coronavirus: Zaffini (Fdi), 'da governo servono decisioni chiare'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Il ministro della Salute "eserciti il suo ruolo con decisioni chiare, perchè di questo passo molto probabilmente ci troveremo dentro la terza ondata". Lo ha affermato Francesco Zaffini, di Fratelli d'Italia, intervenendo al Senato prima del voto sulle risoluzioni dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza.

"Ci risparmi la morale, come dobbiamo vivere il Natale che è una dimensione intima. Basta -ha proseguito l'esponente Fdi rivolgendosi all'esponente dell'esecutivo- con queste apparizioni in televisione, anche lei ha fatto la replica a beneficio di telecamera, ha copiato e incollato il primo intervento solo perchè era partita la diretta tv. State valutando la obbligatorietà dei vaccini. Per entrare al ristorante dovremo presentare il tesserino che abbiamo fatto il vaccino?"