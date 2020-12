Golden: al via collaborazione con Sace a sostegno export pmi

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Promuovere l’internazionalizzazione delle aziende italiane, avvalendosi dell’esperienza Sace e dell’ampia gamma di prodotti a disposizione, tra cui un’attività formativa mirata. Con questi obiettivi, prende il via la collaborazione tra Sace SpA e Golden Group Srl, la società di consulenza specializzata in finanza agevolata, servizi strategici e selezione e formazione del personale.

Facilitando l’incontro tra domanda e offerta, l’intesa migliorerà la conoscenza degli strumenti che Sace, si legge in una nota, mette a disposizione per sviluppare i piani di crescita sui mercati internazionali delle Pmi clienti di Golden Group: servizi di valutazione aziendale, assicurazione del credito, ristrutturazione e recupero dei crediti in Italia e all’estero. A tal fine, Sace affiancherà e offrirà un servizio di consulenza sui suoi prodotti alle aziende interessate segnalate da Golden Group.

Per rafforzare la capacità di internazionalizzazione delle aziende, la Partnership prevede, tra le altre attività, anche iniziative formative mirate, come la partecipazione delle realtà interessate al progetto Education to Export di Sace, l’innovativo programma di formazione online e offline sull’export, con focus su geografie e settori specifici.

Inoltre, al fine di valorizzare i contenuti della collaborazione, Sace e Golden Group prenderanno parte a eventi di rilevanza nazionale e a tavoli di confronto a carattere locale.

Nei rispettivi siti aziendali le aziende interessate potranno conoscere nel dettaglio i contenuti della partnership.