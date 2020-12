32 aziende del territorio valdostano su 'Artigiano in fiera live'

Milano, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Ha preso il via 'Artigiano in Fiera Live', la nuova piattaforma su che consente agli utenti di conoscere le aziende artigiane, visitarne virtualmente i laboratori e acquistarne i prodotti. Il sito offre una ribalta per imprese e prodotti dell’area valdostana.

In particolare, sono 32 gli artigiani del territorio che hanno apprezzato il valore di questo progetto, aderendo alla piattaforma grazie a a un intervento della Chambre Valdôtaine in collaborazione con l’assessorato regionale Sviluppo economico, Formazione e Lavoro. 'Artigiano in Fiera Live' rappresenta un’inedita opportunità per le aziende artigiane, permettendo a tutti gli utenti di approfondire il vero tessuto produttivo della Valle d’Aosta, liberamente e in qualunque momento della giornata, attraverso racconti, video, immagini e ovviamente consentendo l'acquisto finale di prodotti unici e originali.

“In un momento così particolare come quello attuale – spiega il presidente della Chambre Valdôtaine, Nicola Rosset – è fondamentale mettere le nostre imprese nella condizione di cogliere tutte le opportunità offerte dai mercati. In questo senso ,l’iniziativa proposta da 'Artigiano in Fiera' costituisce una vetrina di eccellenza per le produzioni di qualità del nostro territorio ed è per questo che la Chambre Valdôtaine e l’assessorato regionale Sviluppo economico, Formazione e Lavoro hanno voluto aderire al progetto che vede una importante partecipazione di imprese valdostane".

"Siamo fiduciosi – aggiunge – si tratti di una interessante iniziativa al fine non solamente di promuovere il territorio, ma anche garantire alle nostre aziende un indotto di fondamentale importanza in un contesto economico complesso come quello attuale”.

Navigando su 'Artigiano in Fiera Live', la sezione dedicata alla Valle d’Aosta offre una panoramica di prodotti belli, buoni e originali: dai distillati tipici del territorio agli articoli lavorati con la pietra ollare, dalla Fontina Dop all’artigianato del legno, con una nutrita rappresentanza di vignaioli indipendenti.

“Ad 'Artigiano in Fiera Live' – afferma Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi.-Gestione Fiere Spa – hanno aderito oltre 500 artigiani che giorno dopo giorno stanno arricchendo la piattaforma con le loro storie e i loro prodotti d’eccellenza. 'Artigiano in Fiera Live' continuerà a vivere anche quando torneremo a realizzare la fiera fisica”.

La piattaforma 'Artigiano in Fiera Live' è divisa in tre sezioni: la prima riguarda proprio i territori, con la possibilità di ricercare le aziende in base alla loro collocazione geografica specifica.

La seconda sezione consente di incontrare tutti gli artigiani (in ordine alfabetico e con una serie di filtri di ricerca), mentre la terza è dedicata ai prodotti, suddivisi per categorie merceologiche. Fino al 20 dicembre la spedizione dei prodotti sarà gratuita per tutti gli ordini superiori a 39 euro ad artigiano.