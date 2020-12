Coronavirus: Chef Vissani, 'il vaccino? Allo stato attuale non lo farei'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – "Il vaccino? Allo stato attuale non è fattibile, io non lo farei". A dirlo all'Adnkronos è il noto chef Gianfranco Vissani, commentando l'ipotesi di fare subito il vaccino anti-covid non appena sarà disponibile nel nostro paese. "C'è stato troppo poco tempo per la sperimentazione, ci sono troppe poche certezze -spiega Vissani- E poi su quello italiano? Non si sa, nulla.

Noi dobbiamo salvaguardare i figli dei figli che verranno dopo di noi: no, al momento dico no grazie".

Il vaccino"non l'ho mai fatto, neanche l'antinfluenzale -aggiunge Vissani- quando l'ha fatto mia madre le ho detto io di smetterlo, perché è una grande presa per il culo". "Il problema fondamentale sono i grandi gruppi americani che stanno facendo casino. Stiamo vivendo un momento di terrore, che cazz.. sperimentate, il pianeta è uno!", incalza lo chef.