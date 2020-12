Coronavirus: Conte, 'risultati ci fanno dire che non stiamo lavorando male'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – "Questo governo sta ottenendo dei risultati che ci fanno dire che non stiamo facendo male, con piena visione strategica per modernizzare il Paese sul Recovery Fund e la legge di bilancio. Dobbiamo essere coraggiosi, ci sarà un confronto aperto con i leader di maggioranza e sono certo che troveremo una sintesi soddisfacente.

Non siamo qui per galleggiare". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.