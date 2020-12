Coronavirus: Conte, 'vaccino bene pubblico, sia disponibile per tutti'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – "Abbiamo promosso 'ACT-Accelerator', la più importante piattaforma multilaterale e cooperativa per garantire un accesso universale ed equo a diagnosi, terapie e vaccini. Sono beni pubblici comuni e devono essere disponibili per tutti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo ai lavori della 31ma Sessione Speciale dell'Assemblea Generale dell'ONU (UNGASS), promossa dall'Azerbaijan (in qualità di Chair di turno del Gruppo dei Paesi Non Allineati) e incentrata sulla azione globale di contrasto al Covid-19.