Coronavirus: Fidenza Village lancia il virtual shopping

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) – Nasce il nuovo servizio di Virtual Shopping al Fidenza Village, "un’esperienza che coniuga la vicinanza e l’attenzione delle boutique fisiche alla comodità di acquistare in qualunque momento, ovunque ci si trovi e per qualsiasi occasione, come, ad esempio, le prossime festività natalizie".

Riconosciuto per il suo livello di servizio e ospitalità, Fidenza Village, parte della collezione The Bicester Village Shopping Collection di Value Retail, (11 villaggi della moda in Europa e in Cina), "conferma il proprio impegno nel rispondere agli stili di vita e di acquisto in continua evoluzione".

Il Virtual Shopping permette agli Ospiti di fissare appuntamenti digitali e in remoto con le boutique del Villaggio tramite WhatsApp, telefono o e-mail.

Il personale è a disposizione dalle 10 alle 20, rispondendo a domande e inviando proposte e consigli personalizzati e per esaudire i desideri dei propri cari in vista del prossimo Natale. Gli Ospiti possono decidere se ritirare successivamente gli acquisti in boutique o riceverli direttamente a casa, con una spedizione gestita direttamente dalla boutique. "Un’esperienza che coniuga la comodità dello shopping “da remoto” con la possibilità di mantenere il contatto umano, affidandosi ai consigli e all’assistenza del personale presente in boutique.

Il Virtual Shopping è la soluzione perfetta per chi vuole sfruttare le potenzialità dell’e-commerce, ma che non vuole rinunciare al confronto diretto e al supporto del personale di vendita".

Basta collegarsi al sito di Fidenza Village1, selezionare il brand prescelto per l’acquisto, visionare il catalogo, contattare la boutique tramite il numero WhatsApp o telefonico presente sul sito, chattare con il personale in boutique per ricevere consigli, suggerimenti, foto o video e completare così il proprio shopping, in totale comodità e sicurezza.

"Gli acquisti tramite il nuovo servizio danno la possibilità di usufruire delle iniziative promozionali attivate nel Villaggio nei vari momenti dell’anno", dice l'organizzazione.