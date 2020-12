Coronavirus: Obama, Bush e Clinton si faranno vaccinare 'in diretta' (2)

(Adnkronos) – Anche l'addetto stampa di Clinton ha detto che l'ex presidente è favorevole a farsi vaccinare pubblicamente allo scopo di promuovere la campagna, riporta la Cnn. Il presidente Clinton si farà sicuramente vaccinare non appena possibile, nel rispetto delle priorità stabilite dalle autorità sanitarie.

"E lo farà pubblicamente se questo contribuirà ad esortare tutti gli americani a fare lo stesso", ha dichiarato Angel Urena.

Quanto infine al predecessore di Trump, in un'intervista che verrà diffusa oggi, Obama ha detto che se Fauci dice che il vaccino è sicuro, lui gli crederà. "Potrebbe anche andare a finire che mi farò vaccinare in diretta o riprendere mentre mi vaccinano, solo per far vedere alla gente che io ho fiducia nella scienza, mentre non ho fiducia nel prendermi il Covid", ha dichiarato.