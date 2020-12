Disabili: Zingaretti, 'società è giusta solo se abbatte ogni barriera'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – "Oggi è la giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. È la giornata in cui dobbiamo affermare la forza della collettività, perché una società è davvero giusta solo se abbatte ogni barriera e lavora per non lasciare mai sole le persone e le famiglie di fronte a problemi e ostacoli".

Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb.

"L’inclusione e il benessere delle persone resta un nostro impegno, soprattutto ora che la pandemia ha reso le cose più difficili. Noi dobbiamo garantire il benessere pensando a migliorare la vita quotidiana degli italiani: la salute, il lavoro, la casa, l'affettività. Di tutte e tutti".