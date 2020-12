Dl sicurezza: Lollobrigida, 'schiaffo a chi rispetta norme anti-contagio'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – "Una maggioranza logorata, che non riesce neppure a garantire il numero legale in Aula, sta facendo perdere tempo alla Camera dei deputati con il decreto clandestini. Mentre gli italiani sono in ginocchio a causa della crisi economica, agli immigrati viene data la possibilità di arrivare sulle nostre coste".

Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"La sinistra e i grillini -aggiunge- aiutano i trafficanti di esseri umani ad aumentare i loro fatturati, spalancando i porti della nostra Nazione. Usano la finta accoglienza dei sedicenti profughi per far continuare la mangiatoia delle cooperative rosse, pronti ad approvare un provvedimento ideologico in spregio alle più elementari regole. Un insulto e uno schiaffo ai tanti cittadini che rispettano le norme anti-contagio da Covid-19.

Mentre gli irregolari possono tranquillamente varcare i nostri confini, far perdere le loro tracce senza alcuna responsabilità per i gestori dei centri di accoglienza, liberi di contagiare e commettere reati di ogni tipo. Tutto questo è scandaloso: il Governo Conte deve andare a casa”.