Governo: Bonomi, 'non abbiamo risposte su riforme, manca visione strategica'

Milano, 3 dic. (Adnkronos) – Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lamenta l'inesistenza di un dialogo con il Governo, soprattutto da quando si è aperta la "straordinaria opportunità del pnrr, per avviare un piano per la modernizzazione del Paese". Confindustria non sa ad esempio "in che termini la digitalizzazione sarà centrale nel piano", e così "come sarà operativo" il nuovo piano 4.0 o gli interventi sulla sostenibilità.

"Se insistiamo sulla mancanza di visione strategica, sull'assenza di una politica economica – dice Bonomi – è perché non abbiamo risposte a questa domande e vogliamo discuterne".

E ancora: "Sulla sostenibilità – afferma – è assolutamente necessario investire e qui possono essere messi in capo strumenti che agiscono su offerta e domanda. Ma non bisogna dimenticare che servono riforme strutturali e regolatorie importanti per la riduzione delle emissioni su cui non abbiamo ancora alcuna indicazione", continua.