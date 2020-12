Roma-Young Boys 3-1, giallorossi primi nel gruppo A

Roma, 3 dic. – (Adnkronos) – La Roma sconfigge 3-1 lo Young Boys in un match della quinta giornata del gruppo A di Europa League, disputato allo stadio Olimpico. Al vantaggio degli svizzeri con Nsame al 34' rispondono Mayoral al 44', Calafiori al 59' e Dzeko all'81' Gli svizzeri finiscono la partita in 10 per l'espulsione di Camara all'83'.

Nell'altro match del girone pari a reti bianche tra i romeni del Cluj e i bulgari del Cska Sofia. In classifica capitolini matematicamente primi a quota 13, 6 punti in più dello Young Boys, seguono Cluj con 5 e Cska con 2.