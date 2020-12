Ue: Fontana, 'con risorse Recovery no a interventi spot per bici e monopattini'

Milano, 3 dic. (Adnkronos) – Con i fondi del Recovery Fund e dell'Europa "non si devono fare distribuzioni a pioggia di soldi per bici elettriche o monopattini, ma investimenti che abbiano una visione di più ampio respiro, più lunga". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando all'evento Smartland organizzato dal Sole 24 Ore.

Bisogna, ad esempio, "programmare interventi di rinnovamento energetico degli edifici pubblici, sostenere una riconversione sostenibile dell'agricoltura, per non accontentarci di piccoli interventi a spot ma per avere una visione complessiva del mondo che vogliamo realizzare nel nostro territorio".