Calabria: Longo, 'situazione problematica, come me l'aspettavo'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – La situazione in Calabria "è esattamente come me l'aspettavo. Problematica sul piano della territorialità ovviamente e sul piano anche del rendimento nelle prestazioni sanitarie. Vorremmo, e ce la metteremo tutta, migliorare sia la qualità degli standard delle prestazioni sanitarie che una territorialità più razionalizzata e più programmata".

Ad affermarlo a 'Titolo V' su Rai 3 è il neo commissario per la Sanità calabrese, Guido Niccolò Longo. "Cercheremo inanzitutto di dare il giusto diritto ai calabresi e soprattutto ridurre le esternalizzazioni delle prestazioni, aumentando i target nelle prestazioni sanitarie in loco", sottolinea ancora Longo.