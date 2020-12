Casellati: 'I bambini sono la nostra più grande ricchezza'

Roma, 4 dic. – (Adnkronos) – I bambini sono “il nostro futuro, la nostra più grande ricchezza”. Così Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica, in un videomessaggio in occasione della presentazione del secondo osservatorio ‘Ora di futuro’, il progetto educativo che coinvolge gli insegnanti, le scuole primarie e le reti no profit di tutta Italia, promosso da Generali Country Italia insieme a The Human Safety Net e in partnership con tre onlus: Albero della vita, Mission Bambini e Centro per la salute del bambino.

‘Ora di Futuro’, afferma Casellati, “è un progetto di crescita, di vita, di speranza e di solidarietà che anche quest’anno ha saputo tradursi in preziose opportunità per i bambini e le loro famiglie. L’opportunità di sentirsi meno soli e, allo stesso tempo, di acquisire nuove consapevolezze. L’opportunità di prendere coscienza delle loro potenzialità e incredibili risorse. L’opportunità di guardare al domani senza paure ma con fiducia e spirito costruttivo. Questo sono i bambini: il nostro futuro, la nostra più grande ricchezza”.