Coronavirus: erogati a 60 famiglie primi fondi donazione promossa dai Della Valle

Milano, 4 dic. (Adnkronos) – Oggi sono stati erogati i primi fondi di 'Sempre con Voi', la donazione promossa dalla famiglia Della Valle, a 60 famiglie di medici e infermieri che hanno perso la vita per gestire l’emergenza Covid-19. "Grazie alla donazione della famiglia Della Valle e alla generosità di tantissime persone, da quelle più semplici alle grandi imprese, il fondo Sempre con Voi ha raccolto la somma di oltre 11,5 milioni di euro, che saranno interamente destinati alle circa 260 famiglie interessate, come segnale di affetto e di ringraziamento a queste persone i cui cari non hanno esitato a sacrificare la loro vita, cercando di salvare quella degli altri", spiega una nota.

Il processo di distribuzione è iniziato a settembre ed è stato gestito dalla Protezione Civile. La somma raccolta ripartita secondo criteri che tengono conto della composizione dei nuclei familiari, dando priorità alle famiglie più numerose e a quelle che hanno al loro interno persone anziane o portatrici di handicap.

Come indicato nell'Ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale, verrà corrisposto un sussidio una tantum, non imponibile, dell’importo di 15.000 euro per persona, fino ad un massimo di 55.000 euro per famiglia.

Se, al termine della prima erogazione, rimarranno fondi in eccesso, si procederà a successive assegnazioni ad ulteriori famiglie, fino a totale distribuzione dei fondi. “Ringrazio tutti quelli che con 'Sempre con Voi' hanno voluto dare dimostrazione di generosità e grande solidarietà, elementi determinanti per superare questo difficile momento”, dichiara Diego Della Valle.