Disabili: Pavanelli (M5S), 'bene road map per accessibilità universale'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – Ieri era "la giornata internazionale delle persone con disabilità. Non staró qui a ripetervi quanto sia importante preservare i diritti di questi concittadini. Mi piace parlare di quello che concretamente stiamo facendo per loro. Stiamo tracciando una road map per l’accessibilità universale coordinata e supervisionata dalla figura del Disability Manager.

L’obiettivo di questo percorso è quello dell’eliminazione delle barriere architettoniche, tante, troppe ancora presenti nelle nostre città, che di fatto limitano la libertà di movimento”. Così la senatrice del Movimento 5 Stelle Emma Pavanelli.