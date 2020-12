Mo: Conte, 'ripresa colloqui israeliani-palestinesi per pace giusta e duratura'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – "Guardiamo al processo di normalizzazione delle relazioni tra Israele ed il mondo arabo. L’Italia ha accolto con favore la conclusione degli accordi di Abramo, che rappresentano un importante passo nella direzione della stabilità regionale. Si tratta tuttavia di un processo che deve sostenere, e non sostituire, un’urgente ripresa dei colloqui di pace tra israeliani e palestinesi, fondamentali per raggiungere una soluzione a due Stati, assicurando una pace giusta e duratura in Medio Oriente".

Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla conclusione dei Med Dialogues.