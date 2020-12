Coronavirus: Salvini, 'misure per Natale a misura di milionari'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Mi sembra che al governo ci sia qualcuno che stia disegnando un Paese solo per ricchi, solo per milionari. Il decreto per il Natale è a misura di milionari. Dal 21 dicembre al 6 gennaio non puoi spostarti di regione in regione: se hai i quattrini e ti puoi permettere di fare tre settimane di vacanze e parti il 19 dicembre e torni l'8 gennaio per te non esistono limitazioni".

Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un confronto tra i leader politici su Sky Tg 24.

"Se invece, come il 99 per cento degli italiani normali, non puoi permetterti di fare tre settimane di vacanze -aggiunge- stai chiuso in casa. E se un tuo parente, un tuo amico, un tuo conoscente ha la sfortuna di abitare a cinque chilometri di distanza per quest'anno non lo vai a trovare.

Io non voglio un Paese dove chi ha soldi supera tutto, supera i limiti, supera i Dpcm e chi invece non ha abbastanza soldi rimane da solo".