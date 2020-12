Mes: Crippa, 'mercoledì voto su riforma, basta provocazioni infantili alleati'**

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Da qualche giorno leggiamo dichiarazioni dei nostri alleati che destano stupore. Continuano a ripetere: 'Mercoledì diremo di sì perché i soldi del Mes ci servono'. Considerato il fatto che mercoledì si voterà solo sulla riforma del Salva Stati e non certo sull’utilizzo del Mes pandemico, le cose sono due.

O questi esponenti politici non hanno ancora compreso su cosa esprimeranno il loro voto o, peggio ancora, stanno prendendo in giro gli italiani, speculando sulla malattia per ragioni di tattica politica". Lo afferma Davide Crippa, capogruppo M5S alla Camera.

"Noi -aggiunge- continuiamo a dire no all’utilizzo del Mes. E il voto di mercoledì non c’entra nulla. Basta prese in giro, basta provocazioni infantili. Oggi più che mai il Paese ha bisogno di serietà".