Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Io sto con Zingaretti e non con Crimi. Perché è vero, come dice Crimi, è vero che si possono finanziare" i 37 miliardi del Mes "facendo debito normale, ma costa 300 milioni di euro l'anno in più" rispetto ai tassi del Mes, "buttare via 300 milioni l'anno che sono 3 miliardi in 10 anni in nome di un veto ideologico è allucinante".

Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi.