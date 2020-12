Tv: alla serie '44 Gatti' il premio per il migliore programma per bambini

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – La serie '44 Gatti' vince ai Content Innovation Awards 2020 guadagnandosi il premio per il migliore programma animato per bambini. "Voglio ringraziare TBI per questo prestigiosissimo premio -ha detto Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow – che si va ad aggiungere ai molti altri vinti in questi due anni da 44 Gatti.

Premi che confermano il valore della nostra serie e la capacità della Rainbow di intuire i gusti ed i desideri del pubblico".

"Questi successi – ha aggiunto – hanno due meravigliosi effetti: ripagano dei sacrifici fatti tutti quelli che hanno lavorato duramente con tanta passione alla produzione e diffusione della serie '44 Gatti', ma soprattutto incoraggiano me e la Rainbow a continuare a credere nelle nuove produzioni a cui stiamo lavorando con altrettanta passione e impegno.

Saranno i successi di domani". La serie ha vinto nell’ambito della sesta edizione dei 'Content Innovation Awards', un'iniziativa del magazine inglese Tbi – Television Business International e Digital TV Europe che celebra l'innovazione nei contenuti e nella distribuzione e i risultati di aziende e individui che stanno contribuendo a trasformare l’industria televisiva globale.

'44 Gatti' è una serie animata campione di ascolti su Rai Yoyo, prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano di Bologna.

La serie è trasmessa su oltre 150 emittenti (TV e digital) in più di 100 paesi in 20 lingue e combina musica e intrattenimento con un’animazione Cgi di altissima qualità. A curare la colonna sonora, le canzoni cantate dall’Antoniano di Bologna.