Mes: Delrio, 'prova senza appello, stop blocca esperienza governo'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "Questa prova non ha un appello. Il Pd è entrato in coalizione per modificare la collocazione dell’Italia e recuperare appieno la sua vocazione europeista. Se ci fosse uno stop sul percorso che noi riteniamo fondamentale e che tanti benefici ha portato al Paese, ecco, se ci fosse un ritorno al Conte uno, allora è evidente che non avrebbe più senso portare avanti questa esperienza Abbiamo trattato un anno con l’Europa per giungere a questa stesura della riforma del Mes, se poi in Italia non l’approviamo, le istituzioni repubblicane perderanno la loro credibilità, la perdiamo tutti.

Su questo non si scherza". Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un'intervista a 'La Repubblica'.