Tlc: Madia, 'governo convochi subito operatori per equa attuazione rete unica'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "La banda ultra larga è un progetto strategico del Paese. Il diritto alla connessione è lo spartiacque tra inclusione ed esclusione sociale come abbiamo visto anche durante questa pandemia. La premessa per assicurarlo è dotarsi dell’infrastruttura necessaria per permettere a ogni cittadino la connessione.

Per questo il Pd ha proposto anche l’introduzione del diritto costituzionale a internet. Il governo convochi urgentemente gli operatori di telecomunicazione per realizzare una efficace ed equa attuazione della rete unica come già approvato nella mozione parlamentare votata alla Camera". Così la deputata e responsabile Innovazione del Pd, Marianna Madia.